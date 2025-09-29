Root.cz  »  Mobily a tablety  »  F-Droid reaguje na nařízení společnosti Google o registraci vývojářů

F-Droid reaguje na nařízení společnosti Google o registraci vývojářů

Petr Krčmář
Včera
F-Droid Autor: F-Droid

Projekt F-Droid zveřejnil naléhavou zprávu týkající se plánu společnosti Google vyžadovat registraci vývojářů pro instalaci aplikací na zařízení Android. F-Droid je alternativní obchod s aplikacemi pro Android, který už 15 let nabízí aplikace s otevřeným zdrojovým kódem, u kterých je navíc ověřeno, že neobsahují skryté funkce, které by například šmírovaly uživatele.

Zástupci F-Droidu varují, že budoucnost tohoto elegantního a osvědčeného systému distribuce aplikací je ohrožena, protože společnost Google jednostranně rozhodla, že vývojáři systému Android po celém světě budou povinni se centrálně registrovat u společnosti Google. Kromě požadavku na zaplacení registračního poplatku a souhlasu s jeho podmínkami bude Google také vyžadovat, aby autoři softwaru nahráli dokumenty pro identifikaci osoby, včetně vládního průkazu totožnosti, a uvedli všechny jedinečné identifikátory aplikací pro každou aplikaci, která má být distribuována registrovaným vývojářem, varují vývojáři z projektu F-Droid.

Projekt F-Droid nemůže vyžadovat, aby vývojáři registrovali své aplikace prostřednictvím Googlu, ale zároveň nemůžeme „převzít“ identifikátory aplikací pro open-source aplikace, které distribuuje, protože by to znamenalo získání výhradních distribučních práv k těmto aplikacím.

Pokud by bylo nařízení o registraci vývojářů uvedeno v platnost, znamenalo by to konec projektu F-Droid a dalších zdrojů distribuce svobodných/open-source aplikací, jak je známe dnes, varují vývojáři. Svět by byl podle nich připraven o bezpečnost a jistotu katalogu tisíců aplikací, které jsou důvěryhodné a ověřené všemi. Nevěříme, že registrace vývojářů je motivována bezpečnostními důvody. Domníváme se, že jde o konsolidaci moci a zpřísnění kontroly nad dříve otevřeným ekosystémem.

Regulační orgány a instituce dohlížející na hospodářskou soutěž by měly pečlivě posoudit navrhované aktivity společnosti Google a zajistit, aby politiky zaměřené na zlepšení bezpečnosti nebyly zneužívány k upevnění monopolní kontroly, žádá F-Droid. Vyzýváme regulační orgány, aby chránily schopnost alternativních obchodů s aplikacemi a open-source projektů svobodně fungovat a aby chránily vývojáře, kteří nemohou nebo nechtějí vyhovět exkluzivním registračním systémům a požadavkům na poskytnutí osobních údajů.

