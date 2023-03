Facebook a Instagram od středy umožní v Evropě opt-out z cílené reklamy

Autor: Meta

Facebook a Instagram jsou kvůli cílené reklamě a sběru dat o uživatelích již delší dobu v hledáčku irské DPC (Data Protection Commission). Podle DPC Meta porušuje GDPR. Na to Meta reaguje možností opt-out z cílené reklamy od středy 5. dubna, což byl termín stanovený DPC.





Podle všeho bude uživatelům z Evropy od středy nabídnut formulář, ve kterém se budou moci odmítnout sběr dat a cílenou reklamu. Meta pak bude muset žádost odsouhlasit. Není však jasné, podle jakých kritérií. Poté bude uživatel vidět reklamu jen podle přibližného věku a přibližné polohy. Už by nemělo být využíváno uživatelovo chování v sociálních sítích, tedy to, na co se dívá a co ho zajímá.





(zdroj: slashdot)