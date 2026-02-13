Root.cz  »  Windows  »  Falešná stránka 7Zip šířila škodlivý kód pro Windows

Falešná stránka 7Zip šířila škodlivý kód pro Windows

Jan Fikar
Dnes
Zip zips Autor: Depositphotos

Oblíbený kompresní program 7-Zip má oficiální stránku 7-zip.org. Někdo si však zaregistroval doménu 7zip[.]com, jejíž obsah odpovídal oficiální stránce s jediným rozdílem. Instalační soubory pro Windows obsahovaly kromě 7-Zipu i škodlivý kód.

Škodlivý kód se instaluje do adresáře C:\Windows\SysWOW64\hero\ a jde o tři soubory uphero.exe, hero.exe a hero.dll. Funkcí škodlivého kódu je tzv. proxyware. IP adresa oběti je zneužívána jako placená služba pro podvody nebo anonymitu.

(zdroj: bleepingcomputer)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

