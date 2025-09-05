Root.cz  »  Bezpečnost  »  Falešné TLS certifikáty pro 1.1.1.1

Falešné TLS certifikáty pro 1.1.1.1

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Cloudflare logo Autor: Cloudflare

Ve středu se objevila informace o třech falešných TLS certifikátech pro adresu 1.1.1.1. Tu používá Cloudflare jako veřejné DNS a tak mohly být rozšifrovány dotazy DNS over HTTPS nebo DNS over TLS. VPN služby WARP se problém netýká.

Tři certifikáty byly vydány chorvatskou firmou Fina RDC 2020 v rozporu s pravidly, protože obsahovaly SAN (Subject Alternative Name) 1.1.1.1. První certifikát byl vydán 24. května letošního roku, ale nějaké pokusy proběhly již loni v únoru. Všechny tři certifikáty byly včera zneplatněny. Cloudflare napsal o incidentu podrobnou zprávu.

(zdroj: arstechnica)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Zhodnotili jsme daňové sliby Fialovy vlády. Které splnila?

Od hobby ke stovkám zákazníků: Jak se z včelaření stalo podnikání

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Továrna bývalého FAB teď místo klíčů chrlí cylindrické vložky

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Kdy vám peníze zachrání reklamace platby kartou?

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

Z Tencent Cloudu unikly přihlašovací údaje i zdrojové kódy

Ledová káva z plechovky propadla: moc tuku a cukru, málo kafe

Od října se proti chřipce bude očkovat i v několika lékárnách

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Každý Čech sní za rok minimálně jednu Studentskou pečeť

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI