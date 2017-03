 »   »  FBI použila malware k chycení pedofila, žalobu ale stahuje, nechce prozradit detaily

Petr Krčmář

Ve sledovaném případu United States vs. Jay Michaud došlo k nečekanému obratu, když muž obžalovaný z pedofilie požadoval všechny informace vedoucí k jeho odhalení. Protože by to ale pro FBI znamenalo vyzrazení detailů o malware sbírajícím IP adresy uživatelů sítě Tor, žalobci raději stáhli všechna obvinění.

Jde o jeden z téměř dvou stovek případů spojených se zrušeným serverem Playpen. Jeho uživatelé sice používali k přístupu Tor, ale FBI pomocí vlastního nástroje odhalila jejich pravé adresy, což vedlo k velké sérii žalob. Přestože jsou tu pochybnosti o legálnosti celé akce, FBI odmítá odhalit detaily o chybě a snaží se zabránit jejich nucenému zveřejnění.