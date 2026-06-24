Federální orgány Spojených států musejí přejít na postkvantové šifrování do roku 2030

Prezident Trump podepsal 22. června výkonné nařízení, kterým stanovil federálním úřadům pevné termíny pro přechod na postkvantovou kryptografii u systémů s významným dopadem. Klíčová zařízení se musejí přizpůsobit do 31. prosince 2030, digitální podpisy pak budou následovat do 31. prosince 2031.
Předchozí celostátní cíl, stanovený v Memorandu o národní bezpečnosti číslo 10 z roku 2022, počítal s přechodem do roku 2035. Nové nařízení popisuje současná rizika a předsouvá vládní plán pro přechod na PQC o čtyři až pět let.
Tyto termíny jsou důležité kvůli hrozbě, k níž dnes není zapotřebí funkčního kvantového počítače. Útočníci mohou již nyní shromažďovat zašifrovaná data a dešifrovat je až později, jakmile bude k dispozici kvantový počítač dostatečně velkého rozsahu. Toto riziko se označuje jako shromažďuj teď, dešifruj později (harvest now, decrypt later).
Pro zaměstnance federálních úřadů a jejich dodavatele to znamená začít pracovat na změně prakticky okamžitě, protože času je málo. Je třeba vyhledat všechna místa, kde dochází k výměně klíčů a práci s digitálními podpisy. Poté je nutné označit vše, co nesplňuje standard NIST PQC, a naplánovat výměnu s ohledem na termíny v letech 2030 a 2031.
(Zdroj: The Hacker News)