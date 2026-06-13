Federální vláda nařídila Anthropicu zablokovat Fable a Mythos cizincům

Společnost Anthropic obdržela nařízení federální vlády Spojených států o zákazu poskytování modelů Fable a Mythos osobám, které nejsou americkými občany. Zákaz nespecifikuje žádný konkrétní důvod a platí i pro neamerické zaměstnance Anthropicu. Formálně jde o zákaz exportu pokročilých technologií a trochu připomíná zákaz exportu pokročilých šifer na konci 90. let – v té době jsme například my v ČR neměli přístup k více než 56bitovým šifrám.
Situace se ale zatím vyvinula jinak, než jak federální vláda pravděpodobně předpokládala: společnost Anthropic oba modely zcela znepřístupnila všem. Anthropic trvá na tom, že modely jsou bezpečné, a snaží se zajistit jejich znovuzpřístupnění.