Fedora 34 přinese také i3 Spin

Dlaždicový správce oken i3 bude jednou z variant Fedory 34 při jejím vydání. Jakkoli to v době, kdy Fedora už dávno používá Wayland jako výchozí a čtyřiatřicítka přijde s GNOME 40 může vypadat zvláštně, tento spin s X11 desktopem i3 dostane zelenou.

Loni byla v rámci Fedory zformována příslušná pracovní skupina, která definovala, co je potřeba. Faktem je, že i3 má mnoho příznivců, a to i mezi uživateli Fedory a tedy proč ne. Dokud bude Fedora schopna provozovat X.Org, pak není důvod, proč by i3 Spin nemohl existovat.

Plán je k dispozici na Wiki projektu a již je též posvěcen rozhodnutím Fedora Engineering and Steering Committee.