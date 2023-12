Fedora 40 navrhuje sloučit /usr/bin a /usr/sbin

Autor: Fedora Project

Pro Fedoru 40 bylo navrženo sloučit adresáře /usr/bin a /usr/sbin . Adresář /usr/sbin bude symlinkem na /usb/bin . V současnosti již /bin a /sbin jsou symlinky na /usr/bin a /usr/sbin (tzv. UsrMerge), takže vše bude ukazovat do jednoho adresáře.





V minulosti byly v adresáři sbin důležité binárky, které byly linkovány staticky, aby fungovaly i při rozbitých dynamických knihovnách. Později se do sbin dávali binárky, které spouštěl root. V současnosti již dělení není třeba a například Arch Linux má již bin a sbin sloučené. Také to řeší mírné odlišnosti mezi distribucemi. Například Debian má ip v /usr/bin a Fedora v /usr/sbin . Změna ještě musí projít přes FESCo (Fedora Engineering and Steering Committee).





(zdroj: phoronix)