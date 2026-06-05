Fedora 43 objevila 20 let starý problém Outlooku

Fedora aktualizuje každého půl roku. Aktualizace serveru z verze 42 na 43 proběhla koncem května a jednou z novinek je Dovecot POP/IMAP server ve verzi 2.4.3. Ten nově zakazuje heslo v čitelné podobě přes nešifrovaná spojení. To sice porušuje starý RFC 1081 pro POP3, ale z bezpečnostního hlediska je to změna více než pochopitelná.
Podle Mariuse Welta z Německa se hned ozvali uživatelé používající klienty Outlook, že jim nejede pošta. Nejstarší klient Outlook byl z roku 2007. Při kontrole jejich konfigurace se zjistilo, že sice mají zaškrtnuté používat TLS/SSL, ale na portu 110 pro nešifrované spojení s POP3. V tom případě by se měl použít protokol STARTTLS, který začne jako čitelný text, ale před posíláním hesla se přepne na TLS. To se ovšem nestalo a Outlook posílá heslo po nešifrovaném spojení v čitelné podobě. To je nyní serverem odmítnuto. Fedora k tomu dodává, že je možné, že problém již Microsoft opravil, ale nemají to jak ověřit, protože žádný Outlook nemají.
(zdroj: fedoramagazine)