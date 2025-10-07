Root.cz  »  Linux  »  Fedora 43 zvětší /boot, nejen kvůli Nvidii

Fedora 43 zvětší /boot, nejen kvůli Nvidii

David Ježek
Dnes
Do Fedory 43, jejíž vydání je skoro za rohem, míří klíčová změna nastavení systému. Příští Fedora přinese výrazně zvětšený /boot oddíl. Důvodem je nutnost na něj dostat velké balíky dat, jako třeba firmware GPU Nvidia.

Vedle binárních balíků Nvidie, jimž je potřeba udělat prostor pro použití s ovladačem Nouveau, jde i o budoucí potřeby v Rustu psaného ovladače Nova. Na poslední chvíli navržená a schválená změna zvětšuje výchozí velikost oddílu /boot z 1 GB na 2 GB. To vše s nadějí, že tato velikost by snad aspoň 6 let mohla postačovat. 

Sluší se však doplnit, že tímto krokem se neodvrací žádná existující katastrofa, 1GB prostor na /boot je v současnosti bezproblémový, firmwary Nvidie mají typicky několik desítek MB, letos v létě některé nabobtnaly do zhruba 100MB velikosti. Očekává se ale také, že vedle NVidie porostě i velikost firmwarů třeba pro Qualcomm Snapdragony X Elite a podobné produkty.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

