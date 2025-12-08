Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Fedora 44 nahradí starou linuxovou konzoli moderní implementací kmscon

Fedora 44 nahradí starou linuxovou konzoli moderní implementací kmscon

Včera
Připravovaná Fedora 44 opustí starou framebufferovou konzoli fbcon, kterou v novém vydání nahradí kmscon. Jde o modernější implementaci konzole založenou na Kernel Mode Setting (KMS). Jde o textovou konzoli, která se objevuje na grafickém výstupu při startu systému. Pracujete s ní také ve chvíli, kdy nepoužíváte žádné grafické prostředí, ale zůstanete po startu v terminálu.

Původní konzole fbcon je součástí jádra a její havárie tedy způsobí velké problémy a pád celého systému. Chybí jí také například podpora rolování do historie, která byla odstraněna kvůli špatné kvalitě kódu a objevenému bezpečnostnímu problému. Pokud tedy něco odjede mimo horní okraj obrazovky, je to prostě pryč (pokud třeba nepoužíváte třeba multiplexer Tmux).

Nová implementace kmscon naopak běží v uživatelském prostoru, vrací podporu rolování, umožňuje lépe používat unicode, vybrat si pohodlně písmo a podobně. Také pracuje lépe s klávesnicí díky použití xkbcommon – podporuje tak například více rozložení, klávesové zkratky a další užitečné vymoženosti.

Pokud by při startu nové konzole nastal problém, jádro se vrátí k původnímu řešení v podobě fbcon. Stejně tak je možné se snadno vrátit, pokud by vám nové řešení z nějakého důvodu nevyhovovalo.

(Zdroj: It's FOSS)

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

