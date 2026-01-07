Root.cz  »  Desktop  »  Fedora 44 nasadí pro KDE varianty nový Plasma Login Manager, SDDM končí

Fedora 44 nasadí pro KDE varianty nový Plasma Login Manager, SDDM končí

David Ježek
Včera
6 nových názorů

Sdílet

SDDM Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
SDDM

Na hlasování FESCo byl schválen návrh nahradit starého dobrého správce přihlašování SDDM nově vyvíjenou alternativou přímo od vývojářů KDE. Stane se tak pro varianty Fedory využívající desktop KDE, a to od vydání Fedora 44. S SDDM se tak rozloučí Fedora KDE Plasma Desktop Edition, Fedora KDE Plasma Mobile Spin a Fedora Kinoite.

Výhody použití KDE Plasma Login Manager shrnuje na svém blogu David Edmundson (totéž na webu KDE).

Cílem je vylepšení uživatelské zkušenosti na vícemonitorových strojích a strojích s HDR, možnost přepínání rozložení klávesnice a podpora virtuálních klávesnic, usnadněná podpora CJK vstupů (Čína, Japonsko, Korea, Vietnam), ovládání podsvícení klávesnice a displeje, plná správa napájení, podpora čteček obrazovky pro slepé (což znamená i podporu nastavení hlasitosti zvuku), párování Bluetooth zařízení, přihlašování ke známým Wi-Fi sítím pro vzdálený LDAP či podpora vzdáleného přístupu hned od startu (VNC/RDP).

David označuje zastaralé „přihlašovátko“ SDDM vysloveně za velký architektonický problém, mimo jiné právě proto, že SDDM si implementuje některé věci ve vlastní podobě a KDE tak nemůže u přihlašovací obrazovky využívat zmíněnou vlastní KDE správu napájení či ovládání hlasitosti a jasu displeje atd. Tak či onak to vypadá, že SDDM je na ústupu a lze předpokládat, že všude jinde, kde se využívají komponenty, dříve či později dojde též k přechodu na nového správce přihlašování.

Vstoupit do diskuse (6 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Finanční limity, které se od letoška mění

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel