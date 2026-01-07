Fedora 44 nasadí pro KDE varianty nový Plasma Login Manager, SDDM končí

Na hlasování FESCo byl schválen návrh nahradit starého dobrého správce přihlašování SDDM nově vyvíjenou alternativou přímo od vývojářů KDE. Stane se tak pro varianty Fedory využívající desktop KDE, a to od vydání Fedora 44. S SDDM se tak rozloučí Fedora KDE Plasma Desktop Edition, Fedora KDE Plasma Mobile Spin a Fedora Kinoite.
Výhody použití KDE Plasma Login Manager shrnuje na svém blogu David Edmundson (totéž na webu KDE).
Cílem je vylepšení uživatelské zkušenosti na vícemonitorových strojích a strojích s HDR, možnost přepínání rozložení klávesnice a podpora virtuálních klávesnic, usnadněná podpora CJK vstupů (Čína, Japonsko, Korea, Vietnam), ovládání podsvícení klávesnice a displeje, plná správa napájení, podpora čteček obrazovky pro slepé (což znamená i podporu nastavení hlasitosti zvuku), párování Bluetooth zařízení, přihlašování ke známým Wi-Fi sítím pro vzdálený LDAP či podpora vzdáleného přístupu hned od startu (VNC/RDP).
David označuje zastaralé „přihlašovátko“ SDDM vysloveně za velký architektonický problém, mimo jiné právě proto, že SDDM si implementuje některé věci ve vlastní podobě a KDE tak nemůže u přihlašovací obrazovky využívat zmíněnou vlastní KDE správu napájení či ovládání hlasitosti a jasu displeje atd. Tak či onak to vypadá, že SDDM je na ústupu a lze předpokládat, že všude jinde, kde se využívají komponenty, dříve či později dojde též k přechodu na nového správce přihlašování.