Fedora 45 s podporou Stratis v instalátoru

Fedora Engineering and Steering Committee (FESCo) schválila návrh, aby s podzimním vydáním Fedora 45 přišla i podpora instalací využívající Stratis. Podpora bud součástí instalátoru Anaconda pro Fedoru.
Rozhodnutí týkající se tedy převážně desktopových uživatelů přichází přibližně 9 let od chvíle, kdy Red Hat oznámil, že Btrfs ani ZFS nenasadí a místo toho vyvine jinou alternativu. Stratis jako prvek stavějící na již existujících projektech, od LVM po XFS či LUKS, je touto lety pověřenou již ne alternativou. K dispozici tedy bude ve Fedoře koncem října tohoto roku.