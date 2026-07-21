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Fedora 45 s podporou Stratis v instalátoru

David Ježek
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SSD a HDD Autor: Depositphotos
SSD a HDD
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Fedora Engineering and Steering Committee (FESCo) schválila návrh, aby s podzimním vydáním Fedora 45 přišla i podpora instalací využívající Stratis. Podpora bud součástí instalátoru Anaconda pro Fedoru.

Rozhodnutí týkající se tedy převážně desktopových uživatelů přichází přibližně 9 let od chvíle, kdy Red Hat oznámil, že Btrfs ani ZFS nenasadí a místo toho vyvine jinou alternativu. Stratis jako prvek stavějící na již existujících projektech, od LVM po XFS či LUKS, je touto lety pověřenou již ne alternativou. K dispozici tedy bude ve Fedoře koncem října tohoto roku.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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