Fedora 45 zváží poskytování balíčků pro x86-64-v3

Tento nápad se čas od času vrací, protože postupem doby dává víc a víc smysl. I pro Fedoru 45 se nyní bude zvažovat, zdali by pro ni neměly být balíčky sestavovány i jako x86–64-v3, což by pomohlo výkonu na novější AMD / Intel strojích. Při přechodu na verzi 45 by pak systém automaticky přešel na v3 balíčky, pokud by to umožňovala architektura CPU (jinak Fedora nyní používá jako základ x86–64-v1).
Připomeňme, že definovaná úroveň pro x86–64-v3 zahrnuje instrukční sady AVX, AVX2, BMI2, FMA a další novější, což ve světě Intelu znamená, že nejstarší podporovanou platformou by byl 13 let starý Haswell, u AMD by pak šlo o Excavator (finální varianta architektonické řady Bulldozer), resp. Zen 1 a novější.
Návrh samozřejmě neznamená, že bude schváleno, ale pokud jde o doplněk ke stávající v1, mohlo by to být vhodné. Nechme se překvapit.