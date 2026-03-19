Fedora Asahi Remix 43 vylepšuje balíčkovací systém a podporu hardwaru

Petr Krčmář
Včera
Asahi Linux macbook Autor: Depositphotos, Jiří Eischmann

Vývojáři uvolnili novou verzi distribuce Fedora Asahi Remix 43, která se zaměřuje na běh na počítačích s procesory Apple Silicon. Tato verze obsahuje všechna zajímavá vylepšení, která přinesla Fedora 43. Zejména došlo k významnému vylepšení správy balíčků díky RPM 6.0 a novému backendu DNF5 pro PackageKit v aplikacích Plasma Discover a GNOME Software.

Asahi Remix také dále rozšiřuje podporu zařízení, konkrétně pro Mac Pro, mikrofony v MacBoocích M2 Pro/Max a obnovovací frekvenci 120 Hz pro vestavěné displeje modelů MacBook Pro 14/16.

Nová verze nabízí jako hlavní desktopové prostředí KDE Plasma 6.6, které obsahuje všechny nové a zajímavé funkce, které přináší Fedora KDE Plasma Desktop 43. Je také vybavena vlastním průvodcem počátečním nastavením založeným na Calamares. K dispozici je také varianta GNOME s GNOME 49.

Nabízena je také varianta Fedora Server pro serverové úlohy a jiné typy nasazení bez grafického rozhraní. Nakonec je tu obraz Minimal pro uživatele, kteří si chtějí vytvořit vlastní prostředí od základů.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Dále u nás najdete

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

Experti nedoporučují rušit rozhlasové a TV poplatky

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

Velkým firmám nejsou lhostejní jejich klienti na Blízkém východě

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

Firmy se vyhnou auditu, účetní závěrku 2025 ale ještě ověřit musí

Qualcomm chce Nvidii konkurovat v provozu AI

Zaměstnanci musejí do hlášení doplnit údaje o zaměstnancích

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

IT přestává být profesí budoucnosti. AI mění pravidla hry

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Vrácení kauce s úroky může být sporné. Pomůže jasná smlouva

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

