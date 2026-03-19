Fedora Asahi Remix 43 vylepšuje balíčkovací systém a podporu hardwaru

Vývojáři uvolnili novou verzi distribuce Fedora Asahi Remix 43, která se zaměřuje na běh na počítačích s procesory Apple Silicon. Tato verze obsahuje všechna zajímavá vylepšení, která přinesla Fedora 43. Zejména došlo k významnému vylepšení správy balíčků díky RPM 6.0 a novému backendu DNF5 pro PackageKit v aplikacích Plasma Discover a GNOME Software.
Asahi Remix také dále rozšiřuje podporu zařízení, konkrétně pro Mac Pro, mikrofony v MacBoocích M2 Pro/Max a obnovovací frekvenci 120 Hz pro vestavěné displeje modelů MacBook Pro 14/16.
Nová verze nabízí jako hlavní desktopové prostředí KDE Plasma 6.6, které obsahuje všechny nové a zajímavé funkce, které přináší Fedora KDE Plasma Desktop 43. Je také vybavena vlastním průvodcem počátečním nastavením založeným na Calamares. K dispozici je také varianta GNOME s GNOME 49.
Nabízena je také varianta Fedora Server pro serverové úlohy a jiné typy nasazení bez grafického rozhraní. Nakonec je tu obraz Minimal pro uživatele, kteří si chtějí vytvořit vlastní prostředí od základů.