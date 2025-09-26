Root.cz  »  Linux  »  Fedora má návrh politiky používání jazykových modelů při vývoji

Fedora má návrh politiky používání jazykových modelů při vývoji

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Umělá intenigence programuje Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Projekt Fedora zveřejnil návrh politiky týkající se používání nástrojů umělé inteligence při vývoji distribuce. V uplynulém roce projekt hledal odpověď na otázku, jaký by měl být přístup k jazykovým modelům a jejich použití při vývoji distribuce. Proces začal v létě 2024, kdy se komunita k tomuto téma vyjadřovala. Vidíme potenciál AI, který nám pomůže vybudovat lepší platformu, ale máme také oprávněné obavy ohledně soukromí, etiky a kvality, vysvětluje Jason Brooks, který je členem rady v projektu Fedora.

Zveřejněný návrh vychází z podnětů komunity a snaží se připravit jasné a proveditelné pokyny pro další postup. Cílem je umožnit našim přispěvatelům prozkoumat pozitivní využití AI, které jsme identifikovali, a zároveň vytvořit jasná ochranná opatření, která budou chránit projekt a jeho hodnoty před riziky, na která jsme upozornili, popisuje Brooks.

Návrh například říká, že každý vývojář nese odpovědnost za vlastní příspěvky. Obsah generovaný umělou inteligencí je třeba považovat za návrh, nikoli za konečný kód nebo text. Použití takové pomůcky by mělo být jasně deklarováno v commitu nebo jiným způsobem. AI by také neměla mít konečné slovo při rozhodování o tom, zda bude příspěvek přijat či nikoli.

Členové rady teď vyzývají zástupce komunity, aby si text podrobně přečetli a vyjádřili se k jeho obsahu ve správném vlákně v diskusním fóru. Za dva týdny pak bude rada obvyklým způsobem hlasovat o ratifikaci textu politiky. Děkujeme vám za vaše zapojení během celého tohoto procesu, dodává Brooks.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

David Chmelař (Heureka.cz): Nebyli jsme v dobré kondici

Před operací neušel ani pár kroků bez zadýchání

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Šípkový likér, čaj či marmeláda chtějí čas, recepty nejsou složité

Cesta k superrychlému ethernetu

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Třikrát a dost? Co mění nová pravidla u smluv na dobu určitou

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Aplikace řekne, kdy jít na prohlídku. Časem ukáže i čekací doby

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

V Brně startuje moderní výuka čipů, zájem je velký

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI