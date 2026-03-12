Fedora má potíže s uvedením varianty pro RISC-V kvůli pomalému sestavování

Vývojář Red Hatu Marcin Juszkiewicz pracuje na portu Fedory pro RISC-V a po několika měsících práce na tomto projektu zveřejnil blogový příspěvek o tom, jak neuvěřitelně pomalý je podle něj RISC-V. Představuje to skutečnou překážku v potaci, protože ve Fedoře jsou výsledky zveřejněny až poté, co všechny architektury dokončí svá sestavení.
V minulosti jsme měli správce, kteří si stěžovali na pomalost kompilátorů AArch64. Někteří vývojáři mohou začít vylučovat architekturu RISC-V ze svých balíčků, aby nemuseli čekat.
Současný hardware postavený na RISC-V je velmi pomalý, zatímco balíček na x86_64 sestavíte za 29 minut, stejný software na desce StarFive VisionFive 2 se bude kompilovat přes dvě hodiny – prakticky pětkrát déle. Výkonnější deska Milk-V Megrez to zvládne za hodinu, ale stále je to dvakrát delší doba.
Navíc současná hardwarová řešení postavená na sadě jednodeskových počítačů nejsou škálovatelná pro běžné rutinní použití. Všechny budoucí servery musejí být podle jeho slov provozovatelné ve standardním racku a spravovatelné jako jakýkoli jiný nudný server: vložit do racku, připojit kabely, nainstalovat, dále se nedotýkat. Nikdo nepůjde do datacentra, aby ručně restartoval sestavu založenou na jednodeskových počítačích.
Bez systémů splňujících oba požadavky nemůžeme ani plánovat, že se 64bitová architektura RISC-V stane jednou z oficiálních primárních architektur ve Fedoře.