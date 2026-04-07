Root.cz  »  Operační systémy

Fedora schválila další výjimku: nové verze balíku Mesa rovnou jako aktualizace

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Fedora 43

FESCo (Fedora Engineering and Steering Committee) schválila novou výjimku ze zavedených pravidel. Nově, podobně jako u samotného jádra Linux, budou moci nové verze balíku Mesa přicházet do distribuce hned jako aktualizace, nikoli čekat na příští verzi Fedory. Fedora se tímto krokem zase víc přiblíží distribucím, které klíčové technologie nasazují co nejdříve. A balík Mesa s grafickými ovladači, od GPU až po Vulkan a metody akcelerace videa, sem nepochybně patří.

Fedora tímto krokem hlavně formalizuje stav, který beztak už trval. Pro uživatele to každopádně bude znamenat mnohé výhody v oblasti rychlejšího přístupu k novým verzím ovladačů, podpoře nového hardwaru v součinnosti s novými verzemi linuxového jádra a pochopitelně i z toho všeho plynoucí různé optimalizace, třeba pro běh her. Schválení proběhlo tak nějak bezproblémově.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



