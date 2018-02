 »   »  Feral přinese Rise of the Tomb Raider pro Linux

Petr Krčmář

Feral Interactive oznámil, že pracuje na portu hry Rise of the Tomb Raider pro Linux. Hra vyšla pro Windows v lednu 2016, linuxová verze by měla vyjít za několik měsíců. Port vzniká na základě žádostí hráčů, kteří se opakovaně v průzkumech Feralu dožadovali právě Tomb Raidera.

Původní verze používá Direct3D 11 a potřebuje alespoň grafiku na úrovni GTX 650/HD 7700, ale doporučuje raději GTX 980 Ti/GTX 970. Uvidíme, jaké požadavky bude mít v Linuxu, pravděpodobně bude ale používat Vulkan.

Zveřejněn byl i trailer odkazující na linuxovou verzi: