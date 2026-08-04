FFmpeg 9.0 s vylepšenou podporou Vulkan, AMD AMF, animovanými WebP

Projekt FFmpeg vyšel v nové verzi 9.0. Ta jako správné „major“ vydání přináší několik větších novinek, obecně ale jde o verzi z projektového Gitu ke dni 26. června 2026.
Ony větší věci zahrnují například mnoho významných vylepšení v podpoře API Vulkan, například běh dekódování APV videa či akcelerace Apple ProRes RAW přes toto APU. Nechybí ani Vulkan filtr pro v360 video, dekódování HE-AAC 960 (varianta s menším počtem vzorků pro DAB+), vylepšení pro Nvidia CUDA, animované WebP obrázky, pokračující vylepšování podpory AMD AMF či více AVX-512 optimalizací.
Pro AMF jde konkrétně o rozšíření HDR možností v AMF Color Converter (
vf_vpp_amf), AMF Video Quality Enhancer (
vf_vqe_amf), nový AMF Frame Rate Converter (
vf_frc_amf) či hardwarový memory mapping. Dále přibyla podpora SMPTE 2094–50 metadat (pro současný SDR a HDR obsah), naopak zmizel CELT decoding a parsování ogg/celt (Opus CELT zůstává). Projekt dostal bitstream filtr pro vrstvy v Dolby Vision multi-layer HEVC. Najdeme zde i ONNX Runtime DNN backend s podporou GPU execution provider. Naopak mizí zastaralé volby NVENC pro SDK starší než 11.1.