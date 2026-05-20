FFmpeg dostává akceleraci APV videa s API Vulkan, podporu WebP

Softwarový CPU dekodér video formátu APV (Advanced Professional Video) od Samsungu má FFmpeg už nějakou dobu. Nyní tvůrci nasazují také hardwarové akcelerovaný dekodér, a to jak jinak než s použití Vulkanu.
Podpora APV tak navazuje na nedávno obdobně přidanou Vulkan akcelerace pro Apple Pro Res RAW. Formát APV je přitom zajímavý tím, že není doslovně bezztrátový, ale „vizuálně bezztrátový“ ve srovnání s nekomprimovaným videem. Jeho podporu najdeme v Androidu 16 či produktech Blackmagic, referenční implementaci pak na GitHubu.
Další novinou v projektu FFmpeg je pak přidání dekodéru pro formát WebP, statickou obrázkovou variaci na WebM. Informuje Phoronix.