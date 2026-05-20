Root.cz  »  Video

FFmpeg dostává akceleraci APV videa s API Vulkan, podporu WebP

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

FFmpeg Autor: FFmpeg

Softwarový CPU dekodér video formátu APV (Advanced Professional Video) od Samsungu má FFmpeg už nějakou dobu. Nyní tvůrci nasazují také hardwarové akcelerovaný dekodér, a to jak jinak než s použití Vulkanu.

Podpora APV tak navazuje na nedávno obdobně přidanou Vulkan akcelerace pro Apple Pro Res RAW. Formát APV je přitom zajímavý tím, že není doslovně bezztrátový, ale „vizuálně bezztrátový“ ve srovnání s nekomprimovaným videem. Jeho podporu najdeme v Androidu 16 či produktech Blackmagic, referenční implementaci pak na GitHubu.

Další novinou v projektu FFmpeg je pak přidání dekodéru pro formát WebP, statickou obrázkovou variaci na WebM. Informuje Phoronix.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Chrome tajně stahuje do počítače model pro AI

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

Podle Mikuláše musíte být trochu naivní, abyste měnili svět

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky

Češi chtějí novou elektroniku, prodeje v březnu rostly

Cloud z Lidlu zamíří do Česka. Schwarz Digits potvrdil expanzi

Co teď radí dělat odborníci, když se bojíte drahých energií?

Žlučníková dieta: správná strava pomůže předejít bolestem

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

WordPress 7 přináší integraci AI a vylepšený editor Gutenberg

Mistrovské zkoušky vyjdou na 30 tisíc Kč

AI boti zpomalují možná i váš web. Co s tím?

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Mythos je jen marketingový tah, tvrdí autor nástroje Curl

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Streamingoví obři řeší, jak na divácích vydělat víc

Vyhazovat lidi, jejichž práci zastane AI, je nezákonné, rozhodli v Číně

Kyberzločinci drtí evropský průmysl výkupným přes milion dolarů