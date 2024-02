Fheroes2 1.0.12 s vylepšeným AI

Autor: fheroes2 project

Předělaný engine ze hry Heroes of Might and Magic II fheroes2 vyšel ve středu ve verzi 1.0.12. Mezi hlavní novinky patří vylepšený AI, který se lépe brání v bitvách a také se lépe rozhoduje mezi stažením jednotek a kapitulací.





Nově také byla přenastavena výkonnost AI podle zvolené složitosti. Nejvíce je to patrné u lehké a normální složitosti. Opraveno také bylo více jak 50 problémů z předchozí verze 1.0.11. Ke hraní je potřeba původní datové soubory, ty si můžete koupit například na GOG.com.





(zdroj: gamingonlinux)