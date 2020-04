 »   »  Filmové studio 20th Century opouští formát HDR10+, který spoluzakládalo

David Ježek

Studio 20th Century Fox spoluzakládalo formát HDR10+. Společně se Samsungem a Panasonicem chtěli dát světu HDR formát s dynamickými metadaty, který nebude zatížen licenčními poplatky jako Dolby Vision. 20th Century Fox ale bylo před časem prodáno a je nyní dceřinkou The Walt Disney Studios, což je divize v megakorporaci The Walt Disney Company. A Disney preferuje Dolby vesmír, ideálně pak kombinaci HDR systému Vision a zvukového systému Atmos. Těžko mu to vyčítat.

Každopádně 20th Century Studios, jak se nyní společnost jmenuje, dává od HDR10+ ruce pryč. Její poslední vydání filmů pro streamovací služby podporují pouze Dolby Vision, případně Vision + Atmos. U těch pár titulů, které míří na UHD Blu-ray, je použito prosté statické HDR10, nikoli lepší HDR10+.

Dnes je v podstatě jen Samsung čistokrevným propagátorem HDR10+. Nějaké filmy s HDR10+ vydala třeba studia Warner Bros a Universal, Google plánuje pro svoji službu používat 4k s HDR10+, ale v součtu je to proti celému filmovému průmyslu stále málo. Přežije HDR10+?