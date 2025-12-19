Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Firefox bude umět zakázat všechnu AI

Firefox bude umět zakázat všechnu AI

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Firefox Kit Autor: Mozilla

Nedávno nový generální ředitel Mozilly Anthony Enzor-DeMeo prohlásil, že z Firefoxu bude moderní AI prohlížeč. To vzbudilo nevoli uživatelů Firefoxu na Redditu

Do diskuze přispěl i sám Anthony, který řekl, že Firefox bude mít možnost zakázat všechnu AI. Interně to nazývají „AI kill switch“, ale patrně to bude před vydáním přejnemováno na něco méně násilného. Vývojář Jake Archibald napsal, že AI ve Firefoxu bude opt-in, ale to může být chápáno různě. Je třeba nové tlačítko na panelu opt-in, nebo již ne? Každopádně „AI kill switch“ zakáže veškerou AI a měl by vyjít v prvním kvartálu příštího roku.

(zdroj: gamingonlinux)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši

Pokuty pro Albert za „slevy“, které byly ve skutečnosti zdražením

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Těžba dat versus strojové učení

Takto vypadá největší čip na světě

Prodává kilo cukroví za více než tři tisíce. Cukrárna vysvětluje proč

Půlka vinných klobás propadla. Zákazníky šidí Lidl, Globus i Makro

Novinky pro řidiče: Pohodlí při vyřizování a dražší poplatky

Necháváme AI měnit svět, i když dobře víme o nebezpečích

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

Odhalte zákulisí výběru barvy roku, která ovlivňuje design a marketing

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

V EU roste černá ekonomika v najímání IT odborníků

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

Ošetřovné 2026: Kdo dosáhne na vyšší dávku

Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

Šestnáct novinek ve Windows 11 umožňujících upravit nastavení

Inteligentní drony z Prahy létají v kouři a bez GPS