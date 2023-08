Firefox 117 vypíná indikaci sdílení obrazovky na Waylandu

Autor: Mozilla

Stosedmnáctka (opět vycházíme z popisu novinek v beta verzi) přináší novou předvolbu dom.event.contextmenu.shift_suppresses_event , se kterou lze deaktivovat vynucení kontextového menu při stisku Shift + pravé myšítko , dělalo to neplechu na různých webových stránkách. Dále tvůrci přidali podporu automatických překladů stránek, narozdíl od jiných cloudových služeb jde ale o lokální překlad v rámci Firefoxu.





Androidí verze nově podporuje vkládání obrázků do elementů typu contenteditable / designMode , dosud to šlo jen u holého textu a HTML. Přibyla také podpora automatického vyplňování kreditních karet u lokalizací IT, ES ,AT, BE a PL.





Tvůrci opravili chybné scrollování seznamu videí na YouTube když je uživatel navigován s čtečkou obrazovky. Změnou pak jest nezobrazování indikátoru sdílení obrazovky na Waylandu, neb kód nefungoval dobře a platformy beztak typicky samy indikují takové sdílení. Došlo také na některé novinky pro vývojáře.