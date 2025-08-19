Firefox 142 přináší lokální AI shrnutí pro odkazy

Uživatelé ve Spojených státech uvidí v novém Firefoxu 142 na novém panelu doporučené stránky seskupené dle témat (sport, jídlo, zábava apod.), což dle Mozilly činí příběhy lépe organizované a snadnější na prozkoumání. Uživatel má samozřejmě i nadále kontrolu nad tím, co na novém panelu uvidí. Novinka je součástí programu postupného zpřístupňování, takže my si asi ještě chvíli počkáme, jestli se to chytí.
Součástí téhož (prozatím pro anglicky mluvící země) je další novinka, náhledy odkazů ještě před kliknutím na ně, a to s dlouhým podržením – volitelně tyto náhledy mohou obsahovat AI-generované klíčové body, vše zpracováno lokálně ve Firefoxu (už se objevují stížnosti, že to spotřebovává nemálo energie).
Ve skupině schovaných panelů mohou nově být ty aktivní nadále viditelné. A dále pak lze odstranit rozšíření z boční lišty z nabídky pod pravým kliknutím. Další novinky se pak týkají <href developer.mozilla.org="" en-us="" docs="" mozilla="" firefox="" releases="">vývojářů. Řešeno je také několik bezpečnostních chyb.</href>="https:>