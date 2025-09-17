Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Firefox 143 umožňuje snadno připíchnout panely a vylepšuje podporu kamer

Firefox 143 umožňuje snadno připíchnout panely a vylepšuje podporu kamer

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Firefox Autor: Depositphotos

Mozilla uvolnila webový prohlížeč Firefox ve verzi 143. Hlavní novinkou je možnost připíchnout si panely přetažením na začátek lišty, což umožňuje mít důležité weby vždy po ruce. Ve Windows je nyní možné otevírání webových aplikací připnutých přímo na hlavní panel. Weby si můžete připnout a spouštět jako zjednodušená okna přímo z hlavního panelu, aniž byste ztratili přístup k nainstalovaným doplňkům.

Vylepšená byla podpora webových kamer. Když si stránka požádá o přístup ke kameře, lze si nyní prohlédnout náhled v dialogovém okně s oprávněními. To je užitečné zejména při přepínání mezi více připojenými kamerami.

Adresní řádek prohlížeče nyní může zobrazovat důležité datumy a události. Tato funkce podporuje zobrazení událostí (např. „Den matek“) a je zatím dostupná jen v některých regionech. Konkrétně ve Spojených státech, Velké Británii, Německu, Francii a Itálii.

Firefox také rozšířil svou ochranu proti fingerprintingu (identifikaci podle vlastnosti prostředí) tím, že hlásí konstantní hodnoty pro několik dalších atributů. Při stahování souboru v režimu soukromého prohlížení se Firefox nově zeptá, zda má po zavření stažený soubor ponechat nebo smazat.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Channeltrends Awards: Známe nejlepší distributory a výrobce roku

DuckDuckGo vylepšuje AI možnosti svého prohlížeče

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Nejaktivnější e-shopy měsíčně posílají desítky e-mailů

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné

OSVČ se opět zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění

AI odhalí vědomí u pacientů v kómatu až o týden dříve

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

Pop-up okna používá jen 16 % e-shopů. Pomohou získávat kontakty

SPD: Daň z nemovitostí je nemravná, měla by být zrušena

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní to exekuční srážky?

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Třikrát a dost? Co mění nová pravidla u smluv na dobu určitou

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI