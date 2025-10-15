Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Firefox 145 Beta už bez podpory 32bit x86 Linuxu

Firefox 145 Beta už bez podpory 32bit x86 Linuxu

David Ježek
Dnes
Intel Pentium 4 + Intel 945G Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-NC-ND 2.0
Intel Pentium 4 + Intel 945G

Firefox 144 máme zdárně za sebou a tak čerstvě vydaná beta verze následného Firefoxu 145 jest tím, co by mělo býti v centru naší pozornosti. Zejména kvůli tomu, že tato verze je tou, která se zbavuje podpora 32bitových platforem. Na Linuxu tak od této verze už nebude možné Firefox provozovat na stroji 32bit x86 Linuxem.

Podpora Firefoxu 144 samozřejmě po jistou dobu ještě poběží, avšak déle podporovanou verzí bude Firefox 140.x ESR.

Kromě výše uvedeného také stopětačtyřicítka zkouší více zaoblené vodorovné panely, implementuje některé další prvky JavaScriptu a podpora kontejneru Matroška zahrnuje vše podstatné (myšleno video formáty AVC/H.264, HEVC/H.265, VP8, VP9 a AV1 a zvukové AAC, Vorbis a Opus). Kliknutí na obrázek pravým myšítkem nabídne i možnost „Search Image with Google Lens“, je-li Google nastaven jako výchozí vyhledávač.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

