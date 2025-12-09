Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Firefox 146 s podporou nativního desetinného škálování na Waylandu

Firefox 146 s podporou nativního desetinného škálování na Waylandu

David Ježek
Včera
Firefox logo Autor: Mozilla

Mozilla vydala novou verzi webového prohlížeče Firefox s řadou novinek (prozatím přehled v popisu beta verze), jimž z linuxového hlediska vévodí konečně implementovaná podpora neceločíselného / desetinného škálování zobrazení běžící přímo na Waylandu.

Uživatele macOS zase potěší, že GPU záležitosti se přesunuly do samostatného procesu (zahrnuje WebGPU, WebGL i Firefoxí WebRender) – díky tomu chyby z grafického kódu už nepovedou k pádu prohlížeče, místo toho se jen provede restart GPU části.

Mozilla dále zapíná Firefox Labs pro všechny uživatele, nezávisle na tom, zdali se vývojových věcí chtějí zúčastnit. Důvodem je potřeba širší dostupnosti vyvíjených věcí mezi uživateli prohlížeče (alias vzorek už byl asi příliš malý).

Dále stošestačtyřicítka přináší novinky pro vývojáře.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

