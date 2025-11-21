Firefox 147 bude v Linuxu podporovat adresáře podle XDG

Podpora pro adresáře podle specifikace XDG na linuxovém desktopu míří do Firefoxu. Požadavek byl v Bugzille Mozilly otevřen již před 21 roky. Doposud byly soubory Firefoxu ukládány do adresáře
~/.mozilla a XDG bylo ignorováno.
Nově bude Firefox 147 používat adresáře XDG, což jsou ve výchozím stavu
~/.local/share a
~/.config. Zatím není v plánu žádná migrace stávajících profilů. Týká se to jen nových profilů. Pokud chcete vytvořit nový profil ve starém formátu, je možné použít proměnnou
MOZ_LEGACY_HOME=1. Ruční převedení profilu je možné, ale opatrnost je na místě.
(zdroj: phoronix)