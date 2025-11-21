Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Firefox 147 bude v Linuxu podporovat adresáře podle XDG

Firefox 147 bude v Linuxu podporovat adresáře podle XDG

Jan Fikar
Dnes
Firefox Kit Autor: Mozilla

Podpora pro adresáře podle specifikace XDG na linuxovém desktopu míří do Firefoxu. Požadavek byl v Bugzille Mozilly otevřen již před 21 roky. Doposud byly soubory Firefoxu ukládány do adresáře ~/.mozilla a XDG bylo ignorováno.

Nově bude Firefox 147 používat adresáře XDG, což jsou ve výchozím stavu ~/.local/share a ~/.config.  Zatím není v plánu žádná migrace stávajících profilů. Týká se to jen nových profilů. Pokud chcete vytvořit nový profil ve starém formátu, je možné použít proměnnou  MOZ_LEGACY_HOME=1. Ruční převedení profilu je možné, ale opatrnost je na místě.

(zdroj: phoronix)

