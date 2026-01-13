Firefox 147 přináší podporu XDG Base Directory Specification

Novinek je ve Firefoxu 147 (resp. zatím je popis jen u beta verze) pár, ale jedna je klíčovou pro Linuxu. Předně ale to ostatní: podpora WebGPU pro všechny verze macOS s procesory Apple Silicon, Zero copy video u podporovaných GPU AMD a z toho plynoucí lepší výkon při dekódování videa, podpora protokolu Safe Browsing V5, včetně migrace ze Safe Browsing V4.
Vývojáři také nasadili automaticky otevírané video v Picture-in-Picture jako standardní, dokončenou funkcionalitu (z velké části patří díky vývojářce Daniele Ferla; věc až dosud seděla ve Firefox Labs). Uživateli stačí na stránce
about:settings nastavit poloožku Keep playing videos in Picture-in-Picture when switching tabs. Přibyly také Compression Dictionaries / IETF RFC 9842, což zrychlí načítání stránek, zejména na strojích s pomalejším připojením a samozřejmě u webů s podporou této techniky.
No a konečně na Linuxu přechází Firefox od nastavení ve vlastních adresářích k využívání standardní cesty, tedy FreeDesktop XDG Base Directory Specification. Vše, co si až dosud Firefox „šudlal“ v adresáři typu
~/.mozilla, bude odteď mít ve standardní Linuxové adresářové struktuře, ať již jde o konfigurační soubory, nakešované prvky či další soubory.