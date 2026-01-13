Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Firefox 147 přináší podporu XDG Base Directory Specification

Firefox 147 přináší podporu XDG Base Directory Specification

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Firefox logo Autor: Mozilla

Novinek je ve Firefoxu 147 (resp. zatím je popis jen u beta verze) pár, ale jedna je klíčovou pro Linuxu. Předně ale to ostatní: podpora WebGPU pro všechny verze macOS s procesory Apple Silicon, Zero copy video u podporovaných GPU AMD a z toho plynoucí lepší výkon při dekódování videa, podpora protokolu Safe Browsing V5, včetně migrace ze Safe Browsing V4.

Vývojáři také nasadili automaticky otevírané video v Picture-in-Picture jako standardní, dokončenou funkcionalitu (z velké části patří díky vývojářce Daniele Ferla; věc až dosud seděla ve Firefox Labs). Uživateli stačí na stránce about:settings nastavit poloožku Keep playing videos in Picture-in-Picture when switching tabs. Přibyly také Compression Dictionaries / IETF RFC 9842, což zrychlí načítání stránek, zejména na strojích s pomalejším připojením a samozřejmě u webů s podporou této techniky.

No a konečně na Linuxu přechází Firefox od nastavení ve vlastních adresářích k využívání standardní cesty, tedy FreeDesktop XDG Base Directory Specification. Vše, co si až dosud Firefox „šudlal“ v adresáři typu ~/.mozilla, bude odteď mít ve standardní Linuxové adresářové struktuře, ať již jde o konfigurační soubory, nakešované prvky či další soubory.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Daň z příjmu fyzických osob

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Daň z nemovitých věcí

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI