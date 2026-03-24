Firefox 149 s nativními dialogy pro výběr souborů i bezplatnou VPN

David Ježek
Včera
Firefox logo Autor: Mozilla

Nová verze Firefoxu (viz přehled novinek beta verze) konečně na Linuxu používá standardní souborové dialogy přes XDG Portaly (tam, kde není toto k dispozici, Firefox i nadále použije GTK3 dialogy). Co naopak oproti původním předpokladům chybí, je v Rustu psaný dekodér formátu JPEG XL, tedy jxl-rs, kterým Mozilla plánuje nahradit svůj předchozí JPEG XL dekodér psaný v C++ (prozatím setrvává v Nightly větvi).

Vývojáři dále nasadili novou verzi PDF čtečky, která je rychlejší a přidává i podporu stahování obrázků z PDF skrze kontextovou nabídku. Vylepšena je podpora HTTP/3 uploadu, přibyla další API, lepší informování o chybách, zabudovaná vlastní VPN (bezplatná verze je limitována na 50 GB dat měsíčně) a také spousta novinek pro vývojáře.

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Nejnovější články

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Zaměstnanci musejí do hlášení doplnit údaje o zaměstnancích

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

Netflix v Česku znovu zdražuje

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Vyplňujete přiznání a přehledy? Pozor na tyto časté chyby

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

