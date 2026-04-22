Firefox 150 nabízí editor PDF a vylepšuje rozdělení obrazovky

Petr Krčmář
Dnes
Firefox Kit Autor: Mozilla

Mozilla vydala 150. verzi svého webového prohlížeče Firefox. Vylepšena byla funkce rozdělení obrazovky, kterou je možné aktivovat kliknutím pravým tlačítkem myši na jakýkoli odkaz a vybrat možnost Otevřít odkaz v rozděleném zobrazení, čímž se odkaz otevře vedle aktuálního panelu. Při vytváření rozděleného zobrazení můžete také prohledávat otevřené panely a rychle prohodit jejich pořadí pomocí kontextového menu panelů.

Můžete sdílet více otevřených panelů najednou. Stačí je zvolit, kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat možnost Sdílet → Kopírovat X odkazů. Po vložení do jiných aplikací obsahují odkazy jak název stránky, tak URL adresu, což usnadňuje jejich použití.

Významně byla vylepšena také práce s PDF, je možné pomocí vestavěného editoru měnit pořadí stránek v souboru PDF, kopírovat je, vkládat, mazat a exportovat. Byla přidána podpora pro výběr emodži pomocí dialogu GTK v Linuxu, což uživatelům umožňuje vkládat emodži pomocí systémové klávesové zkratky (obvykle Ctrl+.).

Firefox je nyní k dispozici také v balíčku .rpm pro uživatele linuxových distribucí Red Hat, Fedora, openSUSE a dalších distribucích založených na RPM. Přibyla také celá řada novinek pro vývojáře včetně mediálních pseudo-tříd :buffering, :muted, :paused, :playing, :seeking, :stalled:volume-locked.

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

ŠKOLENÍ Zabbix: monitorovací systém od základních kroků až po složité objekty
VÍCE INFO