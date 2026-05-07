Firefox 150 vytiskne heslo z formuláře v čitelné podobě

Petr Krčmář
Včera
Firefox 150 heslo

Nedávno vydaný Firefox 150 obsahuje nepříjemnou bezpečnostní chybu, která při tisku ohrožuje bezpečnost hesel ve formulářích. Zatímco na displeji je vyplněné heslo zakryto pomocí klasických černých teček, při tisku se heslo objeví v čitelné podobě. Otevřený text se objeví už při náhledu tisku a poté se dostane až na papír.

Takto odhalené heslo může samozřejmě v určitých situacích uniknout, pokud například uživatel vytiskne či uloží do PDF webovou stránku, na které je kromě chtěných informací také neodeslaný formulář s přihlašovacími údaji. Ty mohl uživatel buď předtím vložit ručně, nebo je tam bez uživatelova zásahu automaticky vložil správce hesel integrovaný do prohlížeče.

Chyba se vyskytuje v nejnovějším Firefoxu 150.0.1, Nightly 152.0a1 (2026–05–07) na platformách macOS, Linux a Windows. Verze s dlouhodobou podporou (ESR), což je v současnosti 140.10.0, tímto problémem netrpí.

(Upozornil Michal Šmucr.)

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

