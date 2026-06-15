Firefox 152 s podporou JPEG XL

Zítra vyjde prohlížeč Firefox ve verzi 152, ale binární soubory jsou již dnes k dispozici. Nově je v něm podpora pro obrázky ve formátu JPEG XL. Není však povolena ve výchozím stavu a je potřeba ji zapnout ve Firefox Labs. Doposud bylo kvůli podpoře JPEG XL používat sestavení Nightly.
Firefox 152 má také přepracovanou stránku s nastavením a podporu pro HDR ve Windows. Na oficiálních stránkách bude verze 152 až zítra, ale binární soubory jsou již dnes na oficiálním FTP. V následujícím vydání 153, které očekáváme za měsíc, bude podpora pro dekódování videa přes rozhraní Vulkan.
(Zdroj: phoronix)