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Firefox 153 s podporou dekódování videa přes Vulkan a stále experimentální podporou JPEG XL

Jan Fikar
Včera
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Mozilla Firefox Autor: Mozilla
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Dnes vyšel prohlížeč Firefox 153. V Linuxu můžete nově používat dekódování videa přes Vulkan. Doposud Firefox používal VA-API (Video Acceleration API), což způsobovalo problémy například uživatelům karet NVIDIA. Nová akcelerace přes Vulkan bude univerzálnější.

Podpora JPEG XL, která se objevila v předchozím vydání 152, je stále experimentální. Je tedy stále potřeba ji zapnout ve Firefox Labs. Binární soubory jsou již dostupné na oficiálním FTP serveru. Na oficiálních stránkách bude verze 153 zítra.

(zdroj: phoronix)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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