 »   »  Firefox 55 umožní nastavit výkon a přinese rychlé spouštění

Petr Krčmář

Dnes vyjde Firefox s označením 55, což je předposlední verze s rozhraním Australis. Od verze 57 se dočkáme obrovského množství změn, přesto i současné vydání toho přinese poměrně hodně: obnovení předchozí relace by mělo být bleskové i s velkým množstvím panelů, do nastavení přibyla možnost nastavit výkon a počet procesů, do adresního řádku přibyl výběr vyhledávačů, postranní lištu je možné přesunout doprava a Flash se spouští až po kliknutí.

Další novinka se týká soukromí: stránky načtené po nešifrovaném HTTP nebudou mít přístup ke Geolocation API. Pozor na to, že Firefox 55 mění strukturu profilu na disku, takže není možné po aktualizaci jednoduše přejít zpět na starší verzi. Pokud plánujete možnost návratu, určitě si profil předem zálohujte v původním formátu.

(Zdroj: Mozilla.cz)