 »   »  Firefox 63 bude v Linuxu pouštět rozšíření v samostatném procesu

Petr Krčmář

S vydáním čerstvého Firefoxu 62 se další verze dostává do beta fáze. Čeká nás opět několik novinek lišících se podle platformy. V Linuxu nás potěší to, že rozšíření WebExtensions poběží v samostatném procesu, na macOS by se zase měly rychleji přepínat panely a prohlížeč bude schopen efektivně volit mezi více grafickými kartami. Na Windows zase vývojáři přešli na Clang, takže by měl být prohlížeč také výkonnější.

Na všech platformách bychom se měli dočkat nových rozhraní: custom elements API, Media Capabilities API a shadow DOM. Prohlížeč bude také varovat uživatele, pokud bude chtít prohlížeč zavřít z hlavního menu a bude otevřeno více oken či panelů. Ostrá verze je naplánována na 23. října.

(Zdroj: Phoronix)