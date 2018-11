 »   »  Firefox 65 přinese podporu formátu WebP

anonymní

Dle tweetu uživatele ZeMarmot byla do Firefoxu přidána podpora formátu WebP. Můžete to vidět na uzavření zmiňovaného „bugu“ se stavem „RESOLVED FIXED in Firefox 65“. Mozilla Firefox je poslední z velkých prohlížečů, který tento formát ještě nepodporuje. Konkurence v podobě Chrome, Edge a Opery podporu již má.

Tímto krokem by mohlo začít postupné mizení formátu GIF a jeho nahrazení modernější variantou v podobě WebP. Formát podporuje průhlednost, animace, ztrátovou i bezztrátovou kompresi a 24bitovou paletu barev.

Dle vývojářů je formát výhodnější i při použití proti klasickému formátu JPEG, viz porovnání. Že to bude běh na dlouho trať je jasné, my jsme se o formátu zmiňovali v článku už v roce 2010!