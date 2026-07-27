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Firefox bude moci mít na nové stránce miniaplikace (widgety)

Jan Fikar
Včera
4 nové názory

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Mozilla Firefox Autor: Mozilla
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Firefox připravuje miniaplikace (widgety) na nové stránce. Někomu z vás se možná již nějakou dobu tako zobrazuje počasí. Miniaplikací však bude více, například křížovka, hodiny, stopky, obrázek dne a další. Výchozí miniaplikace se mohou lišit podle místa uživatele.

Pokud máte Firefox 153 nebo novější, ale miniaplikace se vám nezobrazují, je potřeba ručně povolit v about:config  položku browser.newtabpage.activity-stream.widgets.system.enabled. Pak můžete také ručně povolit či zakázat jednotlivé miniaplikace pomocí  activity-stream.widgets.*.enabled.

(zdroj: slashdot)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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