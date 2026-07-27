Firefox bude moci mít na nové stránce miniaplikace (widgety)

Firefox připravuje miniaplikace (widgety) na nové stránce. Někomu z vás se možná již nějakou dobu tako zobrazuje počasí. Miniaplikací však bude více, například křížovka, hodiny, stopky, obrázek dne a další. Výchozí miniaplikace se mohou lišit podle místa uživatele.
Pokud máte Firefox 153 nebo novější, ale miniaplikace se vám nezobrazují, je potřeba ručně povolit v
about:config položku
browser.newtabpage.activity-stream.widgets.system.enabled. Pak můžete také ručně povolit či zakázat jednotlivé miniaplikace pomocí
activity-stream.widgets.*.enabled.
(zdroj: slashdot)