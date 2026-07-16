Firefox bude od září zkoušet dvoutýdenní cyklus vydávání nových verzí

Mozilla plánuje zkrátit cyklus vydávání prohlížeče Firefox a v rámci experimentu bude každé dva týdny vydávat novou verzi. Pokus začne od 1. září 2026 a dotkne se Firefoxu pro desktopy, stejně jako toho pro Android.
V současné době Firefox vychází jednou za měsíc, takže v plánu je zkrátit cyklus vydávání na polovinu. První dotčenou verzí bude Firefox 155, jehož vydání je nyní naplánováno na 1. září 2026 namísto původního termínu 15. září. Uživatelů se změna prakticky nedotkne, stále jim budou nové verze přijíždět pomocí vestavěného nástroje pro aktualizace či v repozitářích s balíčky. Uživatelé zaznamenají jen rychlejší nárůst čísla verze.
Podle společnosti Mozilla je cílem poskytnout novinkám častější příležitost se dostat k uživatelům. Funkce či vylepšení, které nestihlo termín vydání, by tak muselo čekat pouze další dva týdny namísto celého měsíce. Díky kratšímu harmonogramu bude proces vydávání verzí předvídatelnější a sníží se tlak spojený s přesunem připravované novinky do dřívějšího kola.
Mozilla zdůrazňuje, že dvoutýdenní cyklus neznamená, že by se samotný vývoj musel zrychlit na dvojnásobek. Nedokončené funkce by se neměly uspěchat, a vývojáři si i nadále mohou vyhradit dostatek času na testování a stabilizaci.