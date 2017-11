 »   »  Firefox bude upozorňovat na úniky vašich hesel

Michal Stanke

V pravidelném newsletteru o vývoji Firefoxu se objevila velice zajímavá věta: We’ve started working on integrating haveibeenpwned.com warnings into Firefox, you can follow development here . V překladu: Začali jsme pracovat na integraci varování z haveibeenpwned.com do Firefoxu, vývoj můžete sledovat zde.

Zdá se, že v Mozille chtějí do Firefoxu přidat funkci upozorňování na ukradení vašich hesel. Web haveibeenpwned.com umožňuje ověřit přítomnost vaší e-mailové adresy v datech ukradených hackery, která se podařilo získat. Pokud si do Firefoxu ukládáte přihlašovací údaje, mohl by uživatele upozorňovat, pokud se uživatelské jméno nebo e-mailová adresa objeví v nějakém nově zjištěném uniku dat.