 »   »  Firefox dostane nástroj pro tvorbu screenshotů

Kromě Activity Stream se do prohlížeče Firefox dostane také další nástroj testovaný v rámci projektu Test Pilot. Jde o nástroj Page Shot pro tvorbu snímků obrazovky. Zaujme hlavně tím, že dokáže snadno sejmout jen vybranou část obrazovky a snímky nahrává na server Mozilly. I když tuto funkcionalitu lze samozřejmě přenastavit. Pozor na to, že ve výchozím nastavení se snímky po 14 dnech ze serveru mažou.

Nedávno také byly uzavřeny dva další experimenty z testovacího programu. Nástroj Tracking Protection (ochrana proti sledování) se pokračování sice nedočká, nicméně některé možnosti z něj by měly být do Firefoxu přidány. Nástroj No More 404’s, který odkazoval na archivované verze nedostupných stránek, potom bude k dispozici jako běžné rozšíření.

(Zdroj: Mozilla.cz)