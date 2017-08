Roman Bořánek

Webový prohlížeč Firefox zřejmě dostane nové logo. Z různých indicií to vydedukovali fanoušci na Redditu, stručný souhrn přináší Mozilla.cz. Logo Firefoxu už se v minulosti několikrát měnilo, ale vždy to byly pouze drobné úpravy. I nyní to vypadá, že motiv lišky a zeměkoule zůstane zachován. Nové logo už prakticky odhalila vývojová větev nightly, viz obrázek níže. Barvy samozřejmě budou jiné, ale rysy pravděpodobně zůstanou.