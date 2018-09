 »   »  Firefox Nightly je nyní sestavován s LLVM/Clang

David Ježek

Na všech hlavních platformách (Windows, Linux, Max, Android, a to na ARmu, AArch64 a x86) je nyní prohlížeč Firefox kompilován za použití LLVM/Clang. Pro Linux to ve výsledku znamená, že prohlížeč (díky zapnutým Profile Guided Optimizations a Link Time Optimizations) běhá rychleji. Výkon je na Linuxu vyššíá zhruba o 5 %, v některých testech až o 18 % ve srovnání s GCC (na bázi verze 6.4 s PGO). To vše s LLVM 6.x, s přechodem na LLVM/Clang 7.0 očekávají v Mozille další 2 až 5% růst výkonu.

Mozilla zkusila jak LTO s GCC, tak přechod na GCC8, ale vždy se objevily nějaké problémy. Firefox tak přechází na LLVM/Clang, pro běžná vydání toto nastane s verzí 64. Na Linuxu je pak dále využíváno Position Intependent Executables. Podrobnosti shrnuje zápisek v blogu.