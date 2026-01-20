Firefox Nightly vychází také v podobě balíčků .rpm

Mozilla už přes dva roky vydává Firefox Nightly v balíčcích .deb určených pro distribuci Debian a další odvozené. Nyní vývojáři přidali také balíčky .rpm pro distribuce jako Fedora, openSUSE, Rocky Linux a další.
Přechod na repozitář od Mozilly umožňuje instalaci a aktualizaci prohlížeče Firefox jako jakékoli jiné aplikace pomocí běžného správce balíčků. Podle Mozilly jsou tyto balíčky ale optimalizovanější, mají častější aktualizaci, jsou bezpečnější díky vlastnostem zapnutým během kompilace a lépe se integrují do desktopu.
Příjemné také je, že balíček firefox-nightly od Mozilly není v konfliktu s distribučními balíčky s Firefoxem. Je tak možné mít nainstalované obě varianty současně v jednom systému.