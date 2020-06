 »   »  Firefox Private Network VPN se přejmenovává na Mozilla VPN

Již nějakou dobu byla lidem v USA dostupná beta verze Firefox VPN. Služba se nyní přejmenovává na Mozilla VPN. Stále je dostupná jen v USA a to buď jako rozšíření do prohlížeče je zdarma, nebo VPN pro Windows 10, Android, Chromebook a iOS za 4,99 dolarů měsíčně. Za tuto cenu můžete VPN provozovat až na pěti zařízeních. Podpora macOS a Linuxu by měla přijít brzy. Je možné, že se měsíční cena změní.

(zdroj: phoronix)