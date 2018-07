 »   »  Firefox také bude mít Site Isolation

Jan Fikar

Site Isolation, tedy oddělení stránek v prohlížeči do různých procesů, by se měl dostat také do Firefoxu. Oddělení do procesů zvyšuje složitost zneužití chyb typu Meltdown a Spectre. Projekt Site Isolation ve Firefoxu se nazývá Fission.

Nevýhodou rozdělení do samostatných procesů je větší paměťová náročnost. Mozilla předpokládá, že je typicky potřeba asi 100 procesů. V současnosti je režijní spotřeba paměti na Windows 10 17 – 21 MB a v Linuxu 25 – 35 MB. Podprojekt Fission MemShrink chce tuto režijní spotřebu snížit na asi 10 MB, což bude při 100 procesech odpovídat 1 GB.

Site Isolation je již od loňského prosince v Chrome a nedávno byl aktivován všem desktopovým uživatelům.

(zdroj: bleepingcomputer)