 »   »  Firefox ukončil podporu Windows XP a Vista, další aktualizace nebudou

Petr Krčmář

Vývojář Chris Hutten-Czapski z Mozilly oznámil, že byla definitivně ukončena podpora Windows XP a Vista, tedy systémů, které už nepodporuje ani sám Microsoft. Není to úplné překvapení, v plánu to bylo už od loňského roku. Vyžadovalo to nemalé úsilí, abychom dokázali udržovat podporu XP i poté, co ji Microsoft ukončil. Nemohli jsme dělat jiné věci, když jsme se věnovali podpoře XP, vysvětluje vývojář.

Poslední verzí s podporou starých systémů byla 52 ESR, která ale byla nahrazena verzí 60 ESR. Ta je už ale použitelná na Windows 7 a vyšších. Starší verze už nebude dostávat záplaty ani další aktualizace. Podle různých statistik používá stará Windows mezi dvěma a čtyřmi procenty uživatelů Firefoxu.

Mozilla se tak přidává ke Google, který se svým prohlížečem Chrome ukončil podporu XP a Vista s verzí 50, která vyšla už v dubnu 2016. Microsoft sám uzavřel kapitolu XP v dubnu 2014 a Vista v dubnu 2017. Jediným stále podporovaným prohlížečem tak zůstává Opera, která už sice v systémech XP a Vista nedostává nové funkce, ale stále na ni chodí bezpečnostní záplaty.

(Zdroj: Computerworld)